Der Präsident des Lions Clubs Bad Kissingen, Michael Rendl, hat im Juni in einer kleinen Feierstunde im Jack-Steinberger-Gymnasium Bad Kissingen die Prämien an die örtlichen Sieger des Lions-Friedensplakatwettbewerbs 2021 in Anwesenheit des Schulleiters Markus Arneth und des Kunstlehrers Rudolf Dotzauer übergeben.

An dem Wettbewerb der Lions-Organisation hatten die 6. Klassen des Gymnasiums unter Betreuung der Kunstlehrer Katja Then und Rudolf Dotzauer - wie schon im letzten Jahr - teilgenommen. Der Wettbewerb, der jährlich weltweit von der Lions-Organisation veranstaltet wird, stand im Jahr 2021 unter dem Motto "Wir sind alle eins".

Über einen mangelnden Anteil weiblicher Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs kann nicht geklagt werden, wurden doch ausschließlich Preisträgerinnen ausgezeichnet: Erste Gewinnerin wurde Ursula Schenkenberger, 6 a, die sich über eine Geldprämie des Lions Clubs Bad Kissingen von 200 Euro sowie einen Büchergutschein (gestiftet vom Lions-Distrikt Bayern Nord) freuen durfte.

Weitere Gewinnerinnen, deren Werke vom Lions Club Bad Kissingen jeweils mit 100 Euro prämiert wurden, sind Anna-Amalia Beckmann, 6 c, Lea Schmidt, 6 b, Alice von Schoen, 6 c, sowie Lucie Emmert, 6 d.

Ursula Schenkenberger konnte bei der Auszeichnung eindrucksvoll die Entstehung ihres Bildes erläutern.

Alle Schülerinnen und Schüler hatten mit Begeisterung und Engagement am Wettbewerb teilgenommen; auch in diesem Jahr wird das Jack-Steinberger-Gymnasium wieder an dem Lions-Friedensplakatwettbewerb teilnehmen. red