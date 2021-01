In der Stadt Bayreuth ist - wie gestern berichtet - der erste Fall der englischen Variante des Coronavirus entdeckt worden. Indexfall ist, wie aus einer Pressemitteilung des Gesundheitsamts Bayreuth hervorgeht, eine Person, die kurz vor den Weihnachtsfeiertagen aus Großbritannien eingereist war und sich unmittelbar in Isolation begeben hatte.

Ein Abstrich erbrachte den Nachweis des Coronavirus, das Ergebnis der Sequenzierung mit dem der Nachweis der neuen Variante geführt wurde, lag jedoch erst am 16. Januar vor, zu einem Zeitpunkt, als die Isolation und Ansteckungsfähigkeit bereits beendet waren.

Auch aufgrund der guten Mitarbeit der betroffenen Person bestanden laut Gesundheitsamt zu keiner Zeit Kontakte, die zu einer Ansteckung geeignet gewesen wären. Der Krankheitsverlauf war mild, so dass die Person auch nicht als Patient im Klinikum war. Daher könne nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden, "dass das derzeitige Infektionsgeschehen im Klinikum Bayreuth mit diesem Indexfall in Zusammenhang stehen könnte".

Geschehen bereitet Sorgen

Vom Klinikum Bayreuth war zuletzt über Covid-Ausbrüche auf einigen Stationen berichtet worden. Solche Ausbrüche waren insbesondere in der Anfangszeit der Pandemie vorgekommen. Da es bislang gelungen ist, Ansteckungen in der Klinik besser zu verhindern, bereitet das zuletzt beobachtete Geschehen Sorgen. Aus diesem Grund hat das Klinikum am Donnerstag telefonisch Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen. Es ist beabsichtigt, das Krankenhaus, das bislang erforderliche Infektionsschutzmaßnahmen - wie in Häusern dieser Versorgungsstufe üblich - selbst etabliert hat, durch die Behörden zu unterstützen. Auch die möglichst umfangreiche Testung der Mitarbeiter zählt zu diesem Angebot, wobei hier voraussichtlich die Teststrecke von Stadt und Landkreis zur Verfügung stehen wird.

Eine zusammenfassende Darstellung des gesamten Geschehens - auch zur Kommunikation etwa mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - konnte durch das Klinikum noch nicht vorgelegt werden. Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass das Geschehen am Klinikum im Zusammenhang mit der englischen Virusvariante stehen könnte.

Eine besondere Situation

Allerdings stelle das aktuell gehäufte Auftreten von zahlreichen Fällen eine besondere Situation dar, sodass im Klinikum aufgrund der Dynamik über die Möglichkeit einer beschleunigten Ansteckung als Mitursache diskutiert wird.