Die Hausärztliche Unterversorgung wird Thema der ILE-Brückenauer Rhönallianz. Denn die neuesten Kennzahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern weisen den Planungsbereich Bad Brückenau als "Gebiet mit drohender Unterversorgung im Bereich Haus- und Allgemeinärzte/innen" aus. Derzeit gibt es im Planungsbereich 4,5 offenen Stellen, zudem liegt das Durchschnittsalter der praktizierenden Ärztinnen und Ärzte deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Da dieses Problem alle Bürger im Gebiet der ILE-Brückenauer Rhönallianz betrifft, wurde von den Bürgermeistern der acht Kommunen beschlossen, dieses gemeinsam zu behandeln. Zu einem runden Tisch wurden die örtlichen Allgemeinmediziner eingeladen. Nun trafen sich fünf Bürgermeister der ILE, Ärztinnen und Ärzte sowie Vertreter aus sechs Praxen, ständige Mitglieder der Lenkungsgruppe der Rhönallianz sowie drei Fachreferenten zu einem Dialog.

Benjamin Laub von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) stellte die aktuelle Situation der Hausärztlichen Versorgung vor. Die drohende Unterversorgung im Planungsbereich, der neben dem Gebiet der ILE-Brückenauer Rhönallianz (BRA) noch die Gemeinde Burkardroth beinhaltet, ermögliche Fördermöglichkeiten zur Unterstützung bei der Ansiedelung neuer Ärzte.

Im Vortrag des Kommunalbüros für ärztliche Versorgung im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit stellte Oliver Legler die "Zentralen Entwicklungen und Herausforderungen in der medizinischen Gesundheitsversorgung" vor und verwies auf die Möglichkeiten der Kommunen.

Eine besondere Rolle nimmt dabei die veränderte Erwartungshaltung bei der Berufsausübung ein. Der Anteil von Einzelpraxen sinkt beständig, kooperative Formen der Zusammenarbeit nehmen zu. Ärztinnen und Ärzte arbeiten immer öfter in einem Angestelltenverhältnis. Legler stellte Fördermöglichkeiten, Maßnahmen im Bereich der Ausbildung von Ärzten und die Rahmenbedingungen der Kommunen vor, ebenso gelungene Beispiele, wie durch die Zusammenarbeit von Kommunen mit verschiedenen Akteuren Erfolge erzielt werden konnten.

In einem Vortrag seitens der Gesundheitsregion-Plus Bäderland Bayerische Rhön stellte Dr. Matthias Wagner die Ergebnisse einer Hausärztebefragung im Landkreis Bad Kissingen vor. Er weist auf die Chancen eines regionalen Weiterbildungsverbundes und des Ausbaus akademischer Lehrpraxen hin. So könne für angehende Mediziner und Medizinerinnen ein Praktikumsangebot in der Region geschaffen werden. In der Diskussion wurde vorgeschlagen, zur Vorbereitung der nächsten Schritte einen kleinen Arbeitskreis zu bilden. Diesem sollen die drei Referenten und der Umsetzungsbegleiter der ILE, Uwe Schmidt angehören. red