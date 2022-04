"Wasser Marsch!" hieß es in diesen Tagen auf dem Spielplatz in der Schützenstraße in Bad Kissingen. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, wurde nach der Winterpause der Wasserspielbereich auf dem Spielplatz gereinigt und das Wasser wieder eingelassen. Damit können große und kleine Besucher hier wieder planschen, sobald es die Wetterlage zulässt, sprich die Temperaturen wärmer werden. Ab Mai werden dort auch wieder zwei mobile WC-Häuschen aufgestellt, heißt es in der Mitteilung weiter. red/Foto: Peter Borst