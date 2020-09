Zu seinem 25. Goldenen Sportabzeichen ist Erzbischof Ludwig Schick mit der Ehrengabe des Deutschen Olympischen Sportbundes geehrt worden. Die Auszeichnung in Form eines vergoldeten Eichenblattes wurde dem sportlichen Oberhirten im Bamberger Bischofshaus überreicht. Schriftlich gratulierte zudem der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, und sprach seine "große Anerkennung" aus.

Prüfer Heinrich Hoffmann würdigte die auch in diesem Jahr "hervorragende Leistung", die Schick bei der Prüfung in Walsdorf bei Bamberg gezeigt habe. Den 3000-Meter-Lauf absolvierte er in 18:25 Minuten, im Standweitsprung schaffte er 1,71 Meter. Für 50 Meter brauchte er 9,54 Sekunden. Während er in diesen Disziplinen fast die Vorjahreswerte erreichte, konnte er sich im Seilspringen sogar deutlich verbessern: Hier schaffte Schick 121 Sprünge nach 60 im Jahr zuvor.

Zusammen mit dem Prüfer Manfred Ratzke und Schicks sportlichem Begleiter Andreas Schreiber aus Stegaurach überreichte Hoffmann dem Erzbischof die Urkunde und das Abzeichen. Schick, der gerade 71 Jahre alt wurde, legte sein erstes Sportabzeichen 1996 als Generalvikar in Fulda ab. Seit er in Bamberg ist, absolviert er jedes Jahr das Sportabzeichen in Walsdorf. Jeden Morgen joggt er eine rund fünf Kilometer lange Strecke. red