Die Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssportabteilung des Schwimmvereins Coburg bietet viele Angebote auch für Erwachsene an. Eine Mitgliedschaft im Verein ist hierzu nicht notwendig - Vereinsmitglieder erhalten Beitragsvergünstigungen. Unter anderem starten auch wieder neue Kraul-Technik-Kurse: Das Kraulschwimmen ist die effektivste und rückenschonendste Fortbewegungsart im Wasser. Erlernt wird in dem Kurs jedoch nicht das Wettkampf-Kraulschwimmen, bei dem mit viel Kraft eine möglichst hohe Geschwindigkeit erzielt wird. Ziel des angebotenen Kurses ist es, Einsteigern einen Einblick in das Kraulen als Ausdauer-Sportart zu geben. Fortgeschrittene Schwimmer werden nach wenigen Kursstunden feststellen, wie entspannend die gleichmäßigen Bewegungen wirken. Aufgrund der geraden Lage der Wirbelsäule zählt das Kraulen zu den gesunden Schwimmtechniken. "Besonders für Bürogeschädigte bietet die Bewegung der Arm- und Schultermuskulatur einen Ausgleich für Bewegungsmangel und Haltungsschäden", heißt es in der Pressemitteilung des Schwimmvereins Coburg.

Der Kurs findet montags (ab 19. Oktober) um 18.45 Uhr für zehn mal 45 Minuten im Aquaria Coburg statt. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Fabian Rößle unter Telefon 0176/72869627 oder Nicole Beetz unter Telefon 0176/21403468. red