Ertappter Ladendieb wird aggressiv

Donnerstagmittag wurde die Polizei zu einem Einkaufscenter in die Forchheimer Straße gerufen. Dort hatte ein 28-Jähriger einen Rasierapparat, Unterwäsche und Brillen in einen Rucksack gesteckt und wollte, ohne die Ware zu bezahlen, den Laden verlassen. Ein Mitarbeiter konnte dies beobachten und bat den Dieb ins Büro. Dort wurde dieser sehr aggressiv und ließ sich auch von der eintreffenden Streife nicht beruhigen, weshalb er gefesselt werden musste. Dadurch wurde der 28-Jährige aber noch aggressiver und wollte seinen Kopf gegen die Wand schlagen, was ein Polizeibeamter verhindern konnte. Wegen Eigengefährdung wurde der Mann in eine Klinik eingeliefert. Keine Berechtigung zum Angeln Laut Aussage einer Zeugin angelte ein 34-Jähriger immer wieder an der Regnitz in Bug. Laut der Zeugin lag die Angelausrüstung bereits seit Samstag am Fluss, weshalb sie am Mittwoch die Polizei verständigte. Als die Polizeistreife dort eintraf, konnte kein Angler angetroffen werden. Die Rute befand sich aber mit Köder im Wasser. Aufgrund aufgefundener Dokumente konnte der Angler ausfindig gemacht werden. Er gab an, geflüchtet zu sein, als er die Polizei sah. Grund dafür war, dass er keine Berechtigung hatte. Passant entreißt Dieb die Beute Am Donnerstagnachmittag wurde ein Kunde in einem Optikergeschäft am Maxplatz dabei ertappt, wie er drei ausliegende Sonnenbrillen in eine Plastiktüte steckte und das Geschäft verließ. Eine Angestellte folgte dem Dieb bis in die Rosengasse. Nachdem sie dort "Haltet den Dieb!" gerufen hatte, entriss ein Passant dem Langfinger schließlich die Tüte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Dieb flüchten. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 180 cm groß mit kurzem, grau meliertem Haar. Die Zeugin, welche den Dieb im Optikergeschäft beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol