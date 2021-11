Letztes Jahr abgesagt, jetzt ist es soweit: Christoph Weiherer tritt am Samstag, 13. November, zum ersten Mal live in Bad Kissingen auf. Mit "Im Prinzip aus Protest" ist er ab 20 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum (JuKuZ) zu Gast. Einlass ist ab 19 Uhr. Mit Gitarre, Mundharmonika und seinem ungezügelten Mundwerk verspricht Weiherer einen ungewöhnlichen Abend mit seiner speziellen Art von unvorbereiteter Plauderei mit Toneinlage. Wie Hans Söllner besingt er Missstände in der Gesellschaft, Politik und Zwischenmenschliches. Seine Auftritte - ausschließlich in bayrisch - sind mehr grob geschnitztes Handwerk als fein geschliffene Kunst, seine saukomischen Alltagsbeobachtungen längst Kult. Die Besucherzahl ist begrenzt. Karten gibt es im Vorverkauf unter Tel.: 0971/ 807 43 01. Foto: Christian Kaufmann