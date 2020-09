Für die vier Mädchen und fünf Buben war es ein besonderer Tag. Aufgrund der Bestimmungen der Infektionsschutzverordnung wurde das Sitzangebot in der Teuschnitzer St. Marienkirche beschränkt. Vorrangig durften die Eltern und angemeldeten Angehörigen teilnehmen. Festlich gekleidet zogen die Kommunionkinder mit ihren Familienangehörigen, Dekan Detlef Pötzl, dem Gemeindereferenten Andreas Roderer, dem Diakon im Ruhestand, Herbert Mayer aus Mainroth, und den Ministranten in das Gotteshaus. Die Kommunionkinder durften nach gründlicher Vorbereitung durch Roderer, der Parrgemeinderätin Susanne Daum, dem Mesner Frederic Pauli und den Eltern erstmals am Tisch des Herrn teilnehmen.

Sie empfingen den Leib Christi aus den Händen von Dekan Pötzl. Pötzl sagte in seiner Predigt: "Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt. Er steht an unserer Seite. Der Glaube ist wichtig, deshalb ist dieser Tag heute ein besonders festlicher Tag." Musikalisch umrahmt wurde der Festtag vom Gesangsduo Bernd und Lea Jungkunz sowie Rudi Jungkunz an der Orgel. Am Spätnachmittag fand mit Diakon Mayer und dem Gemeindereferenten Roderer eine Dankesandacht statt, wo es zum Abschluss mit dem Allerheiligsten den Segen gab. Als Dank für den schönen Gottesdienst gab es für Dekan Pötzl und das Vorbereitungsteam Geschenke. Überrascht wurden die Kommunionkinder von ihrer ehemaligen Klassenleiterin Katharina Martin, die ebenfalls ein paar Aufmerksamkeiten an sie überreichte und für die Zukunft alles Gute wünschte. Die Kommunionkinder sind: Joel Brökelschen, Annellie Funk, Lana Gratzke, Paul Herrmann, Felix Knauer, Jakob Neubauer, Lea Padukience, Noah Sesselmann und Nele Stössner. ph