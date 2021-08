Zehn Mädchen und elf Jungen wurden in der Johanneskirche Burghaig von Pfarrer Holger Fischer in drei Gottesdiensten unter Gottes Segen gestellt. Er forderte die Jugendlichen auf, sich fest im Glauben an Jesus Christus zu verankern, der innere Sicherheit schenke. Die Kirchenband unter der Leitung von Silvia Schnabel gestaltete die Gottesdienste musikalisch, Vertrauensmann Karlheinz Schölzky hieß die Konfirmierten herzlich in der Gemeinde willkommen. red