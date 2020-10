Die Kommunionkinder aus Poppenroth/Albertshausen und Garitz feierten am vergangenen Sonntag ihre Erstkommunion. Der festliche Gottesdienst fand in der St.Elisabethkirche in Garitz statt. Mit auf dem Bild sind Gemeindereferentin Barbara Voll und Pfarrer Edwin Ziegler (hinten am Altar). Foto: Fotografie Sigrid Metz/ Poppenroth