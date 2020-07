Erstkommunion in Corona-Zeiten im Freien

Hat sich da der katholische Geistliche, Franziskanerpater January aus Gößweinstein, nicht am Haus geirrt? Denn seine Kirche Auferstehung Christi steht 50 Meter entfernt auf der anderen Straßenseite. Mitnichten: Nachdem das Gotteshaus am Rotdornweg in Muggendorf wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Hygienevorschriften für die Feier der Erstkommunion zu klein war, stellte der Markt Wiesenttal kurzerhand seinen Rathausvorplatz für die feierliche Veranstaltung zur Verfügung.

Der Wetterbericht hatte einen sonnigen Morgen vorausgesagt. Mesnerin Silvia Roller erinnert sich, dass es in der 48-jährigen Geschichte der Muggendorfer Filialkirche die erste Freiluft-Heilige-Kommunion war. Der Dank galt deshalb auch dem Markt Wiesenttal für die Kooperation. Das erste Mal zum Tisch des Herrn gingen Marie, Sophia, Elias und Tim.