Das Landratsamt Bad Kissingen meldete am Montag vier neue Coronafälle. Aktuell sind 199 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind sechs weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 96,9. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 1895 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 1627 Personen. 69 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet waren, sind verstorben. 261 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 30 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (82), Hammelburg (53), Bad Brückenau (64).

Corona-Schutzimpfung

Bisher wurden 1802 Landkreis-Bürgerinnen und Bürger erstgeimpft, bei 100 Personen konnte bereits die Zweitimpfung durchgeführt werden, teilt das Landratsamt weiter mit. Für diese Woche waren weitere Erstimpfungen geplant, die allerdings komplett abgesagt werden müssen. Der Grund: Laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) verzögert sich die Impfstoff-Lieferung aufgrund von Produktionsengpässen beim Hersteller. Das bedeutet, es können in dieser Woche ausschließlich Zweitimpfungen durchgeführt werden - geplant sind etwa 850. "Wir bedauern die Verzögerung sehr und bitte um Verständnis. Sobald wir wissen, wann wir mit den Erstimpfungen fortfahren können, veröffentlichen wir diese Information über die Presse, auf unserer Homepage sowie in unseren Social-Media-Kanälen", teilt das Landratsamt mit.

Immer wieder erreicht das Landratsamt am Bürgertelefon sowie in den sozialen Medien die Frage, wie und wann Pflegebedürftige, die zuhause versorgt werden und beispielsweise bettlägerig sind, geimpft werden. Die Impfungen werden wohl mobile Teams durchführen, hier werden gerade noch Details geklärt. Es wird darum gebeten, die Angehörigen beziehungsweise die Menschen, die diese Pflegebedürftigen unterstützen, sie im Impfportal zu registrieren: www.impfzentren.bayern oder, falls das nicht möglich ist, sie über die Impf-Hotline zu registrieren (0971/801 1000). Sobald ein konkreter Impftermin vereinbart werden kann, werden die Unterstützenden kontaktiert. "Dann bitten wir sie, darauf hinzuweisen, dass der/die Pflegebedürftige zuhause geimpft werden muss. Bei der Registrierung kann das leider nicht vermerkt werden", teilt die Behörde in ihrer Pressemitteilung mit.

Unklar ist vielen pflegenden Angehörigen außerdem, wann sie selbst geimpft werden. Auch hier wird empfohlen, sich im Impfportal zu registrieren. Unter der Bemerkung "Ich arbeite in einem sonstigen Beruf mit hohem Personenkontakt als ..." muss dann ein Haken bei "Enger Kontakt zu einer Schwangeren oder pflegebedürftigen Person" gesetzt werden.

Die pflegenden Angehörigen gehören zum Personenkreis mit hoher Priorität (Stufe 2) und werden entsprechend informiert, sobald ein Impftermin für diesen Personenkreis vereinbart werden kann.

Alles zur Impfung unter: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung red