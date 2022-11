Der Markt Oberthulba will etwas gegen den Klimawandel tun. Ein erster Schritt ist gemacht: Auf dem Dach des Bauhofs wurde eine Photovoltaikanlage errichtet, und es soll nicht die letzte sein.

Der Marktgemeinderat in Oberthulba mit Bürgermeister Mario Götz an der Spitze hat entschieden, dem Klimawandel mit der Installation von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden entgegenzuwirken, und lässt deshalb die Dächer dieser Immobilien auf ihre Eignung als PV-Standort untersuchen. Als erstes Gebäude wurde nun der Gemeindebauhof mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet. Die Anlage wird ca. 58.000 Kilowattstunden (kWh) Sonnenstrom im Jahr produzieren, wobei etwa 10.000 kWh für den Eigenbedarf verbraucht und rund 48.000 kWh ins Stromnetz eingespeist werden, das entspricht in etwa dem Jahresstromverbrauch von zwölf Einfamilienhäusern mit Vier-Personen-Haushalten.

Mit der neuen PV-Anlage des Bauhofs werden zudem über 35.000 kg CO2 eingespart und natürlich jede Menge Energiekosten. Die Kosten für den Bau der Anlage konnten durch die Eigenleistung der Bauhofmitarbeiter erheblich reduziert werden. Denn das Team, in dem auch ein Elektromeister arbeitet, übernahm die komplette Installation. So mussten nur für den Materialkauf zusätzliche Mittel aufgewendet werden.

Für den Gemeinderat und Bürgermeister Götz soll dies nur der erste Schritt in eine Zukunft sein, in der man möglichst viele Gemeindegebäude mit regenerativ und vor allem selbst erzeugter Energie versorgt und so weitestgehend unabhängig von fossilen Brennstoffen wird. Als Nächstes ist geplant, eine Photovoltaikanlage auf der Grund- und Mittelschule in Oberthulba zu installieren. red