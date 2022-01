Die Firma Dörnhöfer Stahl-Metallbau hat wieder einmal beweisen können, dass die Ausbildung einen großen Stellenwert im Unternehmen hat. Es ist dem Unternehmen erneut gelungen, einen Preisträger beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks zu platzieren.

Jonas Nüssel erzielte im Beruf des Technischen Systemplaners auf Oberfrankenebene den 1.Platz und ist somit im Kammerbezirk 1.Kammersieger. Das Unternehmen ist stolz, in den Berufszweigen Technischer Systemplaner und Metallbauer, Kammer- und Landessieger vorweisen zu können und bedankte sich bei Nüssel für seine hervorragende Leistung.

Ausbildung im Handwerk hat für die Zukunft eine große Bedeutung und das Unternehmen Dörnhöfer Stahl-Metallbau, als größter Ausbildungsbetrieb für den Bereich Metallbau in der Region, ist immer bemüht, jungen Menschen die Chance für eine Ausbildung zu geben. Nähere Infos zur Ausbildung können auf unserer Homepage www.doernhoefer.de eingesehen werden. Ebenso ist es jederzeit möglich einen Gesprächs- oder Beratungstermin vor Ort zu vereinbaren. In Zeiten, in denen die Auftragsbücher sehr gut gefüllt sind, ist es besonders wichtig, sehr gute und qualifizierte Mitarbeiter zu haben. red