Nach einer durch das Coronavirus bedingten Pause bietet der BRK-Kreisverband Lichtenfels im Dezember wieder die Möglichkeit, an den Erste-Hilfe-Kursen teilzunehmen. Trotz der aktuell verschärften Kontaktbeschränkungen sind die Erste-Hilfe-Kurse in der neuen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ausdrücklich erlaubt.

Das Rote Kreuz führt deshalb jeweils freitags, 11., sowie 18. Dezember Ausbildungen in Erster Hilfe durch. Die Kurse finden jeweils von 13 bis 21 Uhr im BRK-Zentrum in Lichtenfels statt. Selbstverständlich wird die Gesundheit der Teilnehmer durch ein sorgfältig ausgearbeitetes Schutz- und Hygienekonzept großgeschrieben. Der Lehrsaal des BRK-Zentrums bietet ausreichend Platz für die Teilnehmer, so dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Weiterhin wird das Infektionsrisiko durch Desinfektion und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie den Verzicht auf praktische Team-Übungen minimiert. Interessierte können sich auf der Homepage des BRK-Kreisverbandes (www.kvlichtenfels.brk.de/angebote/erste-hilfe-kurse) oder telefonisch unter 09571/959031 anmelden. Auf der Homepage können auch die Ausbildungstermine des Jahres 2021 eingesehen werden. red