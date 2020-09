Unbürokratisch helfen. Dieses noble Ansinnen von Politikern endet nicht selten in einem bürokratischen Monstrum, wie die Kritik an den Rahmenbedingungen staatlicher Corona-Gelder zeigt. Dass der Rettungsschirm der Stadt und des Landkreises Bamberg hier eine positive Ausnahme bildet, darf hier ruhig mal gelobt werden. Während der Freistaat gerade mal den Eingang einer E-Mail bestätigte, habe der Landkreis das Geld schon überwiesen, hieß es unter heimischem Unternehmern im April - also zu einer Zeit, als die Hütte echt brannte. Die Kritik, dass die zinslosen Darlehen wieder zurückgezahlt werden müssen, war absehbar, zielt aber zu kurz. Denn es ging in den Wochen des Lockdowns darum, die Firmen liquide zu halten, Kettenreaktionen bei der Zahlungsfähigkeit der Unternehmen zu verhindern. Wie gut das wirklich gelungen ist, wird sich erst später zeigen, wenn Insolvenzen nicht mehr verschoben werden dürfen - und wenn der kalte Herbst eine neue Lockdowngefahr bringt.

