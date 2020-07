Erst die Finanzierung genau prüfen, dann den Investitionen zustimmen

Zum Artikel "Die Zeichen stehen auf Neubau" (siehe auch Seite 13) vom 17. Juli 2020 im Coburger Tageblatt: Das Gutachten des Büros PSB Wasner GmbH zur Schätzung der Kosten einer Generalsanierung oder des Neubaus des Klinikums Coburg kommt für die Generalsanierung der bestehenden Gebäudlichkeiten zu Kosten in Höhe von 429,5 Millionen Euro, bei einem Neubau zu Kosten in Höhe von 493,7 Millionen Euro. Der Neubau soll auf dem ehemaligen BGS-Gelände erstellt werden. Alternative Bauplätze sind bisher nicht geprüft worden.

Offensichtlich ist die Kostenberechnung für den Neubau des Klinikums geschönt worden: Niemand kann derzeit konkret die Kosten für die Altlastensanierung auf dem BGS-Gelände, einer ehemaligen Kaserne, bewerten. Probebohrungen haben bisher nicht stattgefunden. Folgekosten sind nicht bewertet worden: Im Falle des Neubaus müssen die derzeitigen Gebäude des Klinikums für eine Folgenutzung entweder abgerissen oder umgebaut werden. Ob sich der erhoffte Investor findet, der diese Maßnahmen auf eigene Kosten durchführt und für die leerstehenden Gebäude Geld bezahlt, ist nicht bekannt. Es muss gehofft werden, dass dann nicht am Krankenhausberg eine Ruine entsteht, wie derzeit am ehemaligen DSZ.

Wir wissen ja, dass Regiomed zumindest derzeit Verluste einfährt, so dass die finanzielle Unterstützung durch die Stadt als Gesellschafter von Regiomed erwartet werden darf, neben den Zuschüssen der öffentlichen Hand (Bund und Land).

Nun kann man sich auf den Standpunkt stellen: Die Stadt ist reich; wir schaffen das. Dann sollte man aber auch berücksichtigen, dass die Stadt weitere erhebliche Ausgaben in den nächsten Jahren stemmen soll. Ich erinnere nur an die Entwicklung des Güterbahnhofsgeländes, die Renovierung des Landestheaters, den Bau des Globe und die Renovierung des Kongresshauses. In jedes dieser Projekte werden zweistellige Millionen Eurobeträge der Stadt Coburg fließen. Daneben gibt es noch kleinere Investitionen der Stadt und die Pflichtaufgaben müssen auch erfüllt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie werden in den nächsten Jahren geringere Einnahmen der Stadt zu befürchten sein.

Der Stadtrat sollte daher nicht ohne Weiteres allen Investitionen zustimmen, ohne die Fi-nanzierungsmöglichkeit für die Stadt genau zu überprüfen. Ein Investitionskonzept muss erstellt werden. Auch Rücklagen schwinden schnell bei hohen Ausgaben und geringeren Einnahmen. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an meine Tätigkeit als Stadtrat in der Sparkommission bis zum Jahr 2014: Wir mussten dort feststellen, dass es schwierig ist, in der Vergangenheit zugesagte Leistungen zu kürzen. Geld ausgeben ist einfacher!

Dr. Ulrich Herbert

Coburg