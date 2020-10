Eine Mutter informierte am Dienstagnachmittag die Haßfurter Polizei, dass ihre zehnjährige Tochter auf dem Nachhauseweg von der Schule von einem Mann aus seinem Pkw heraus angesprochen worden sei. Dabei hatte der Mann dem Kind angeboten, es heimzufahren. Das Mädchen stieg nicht ein, sondern rannte nach Hause und offenbarte sich der Mutter. Nach Mitteilung des Vorfalls an die Polizei liefen dort die ersten Ermittlungen in Form von Nachfragen und Befragungen an. Auch im Kreis der Eltern der Schulfreunde des betroffenen Mädchens wurde nach dem "Täter" geforscht. Glücklicherweise klärte sich das verdächtige Ansprechen des Kindes bereits am Mittwochmorgen auf. Der Vater einer Nachbarin hatte der zehnjährigen Schülerin angeboten, sie in seinem Auto mitzunehmen und nach Hause zu bringen. Somit konnten alle Verdachtsmomente und Mutmaßungen, die bereits begonnen hatten, sich über verschiedene Kanäle zu verbreiten, schnell eingefangen werden. Festzuhalten bleibt laut Polizeiangaben, dass das Mädchen nach dem Ansprechen durch den für sie fremden Mann richtig reagiert und die mit seinen Eltern diesbezüglich geführten Gespräche über das Verhalten in solchen Situationen beherzigt hatte, nämlich: nicht in fremde Pkw einsteigen, schnell heimlaufen und den Vorfall der Mutter erzählen - die Zehnjährige hat alles richtig gemacht.