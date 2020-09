Für das gesamte Erzbistum Bamberg wird die Caritas-Herbstsammlung am Sonntag, 27. September, um 10 Uhr in der Pfarrei St. Ludwig in Ansbach (Karlsplatz 8) mit einem Auftaktgottesdienst gestartet. Hauptzelebrant und Prediger ist Weihbischof Herwig Gössl. Vom Ertrag der Sammlung erhalten in der Erzdiözese Bamberg die Pfarreien 40 Prozent für ihre eigenen sozial-karitativen Aufgaben. Je 30 Prozent gehen an den Diözesan-Caritasverband und an die Stadt- und Kreis-Caritasverbände zur Finanzierung jener Angebote, die stark von Eigenmitteln der Caritas leben. Aufgrund der Corona-Pandemie verzichten viele Pfarreien auf die klassische Haustürsammlung. Sie verteilen verstärkt Flyer mit angehängtem Zahlschein in die Briefkästen der Haushalte. Zum Schutz der Ehrenamtlichen und der Bürger wurden zudem Richtlinien entwickelt, um die Gefahr einer Ansteckung zu vermeiden (Mund-Nasen-Bedeckung der Sammler, Abstand halten etc.). Die Sammlungswoche endet mit der Kollekte in den katholischen Sonntagsgottesdiensten des 4. Oktober. Wegen der Beschränkungen beim Gottesdienstbesuch erwartet die Caritas hier und auch insgesamt einen Rückgang des Spendenerlöses. red