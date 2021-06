Ende März hätte die Freddie Mercury Show in Bad Kissingen stattfinden sollen. Der Ersatztermin ist nun am 2. Dezember 2021 im Regentenbau in Bad Kissingen um 20 Uhr. Bereits gekaufte Tickets behalten natürlich weiterhin ihre Gültigkeit. Für die Show konnte eine der führenden Queen-Tribute-Bands der Welt verpflichtet werden. Auf ihrer musikalischen Zeitreise durch die wilden 70er und 80er erwecken sie den Mythos "Queen" zu neuem Leben.Tickets sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.spiritoffreddiemercury.de Foto: Matjaz Martincic