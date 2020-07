Erotik und Blumen beim Fotoclub Michelau

Zehn Teilnehmer vom Fotoclub Michelau hatten jeweils vier Fotos zum ersten Quartalswettbewerb eingereicht. Ein befreundeter Fotoclub führte die Jurierung per Videokonferenz durch. Platz 1 teilten sich jeweils mit 26 Punkten Reinhold Hopf und Helmut Kober.

Hopf setzte mit seiner Studiofotografie eine gelenkige und durchtrainierte Pole-Tänzerin in Szene. Dabei verwendete er zwei externe Blitzgeräte, die er im 45 Grad-Winkel aufstellte. Somit erreichte er eine ausgezeinete Ausleuchtung der Tänzerin, und das Motiv hob sich gut vor dem dunklen Hintergrund ab. So konnten die Konturen des Körpers betont und das Gesicht hervorgehoben werden.

Punktgleich sicherte sich Kober mit seinem Foto von den beiden, im "goldenen Schnitt" angeordneten Mohnblüten ebenfalls Platz 1. Durch die ausgeklügelte Beleuchtung kommen die feinen Härchen an den Stengeln und an den Blütenkelchen zur Geltung. Die durchgehende Schärfe wurde durch das sogenannte Focus-Bracketing erreicht. Hier wurden über 20 Aufnahmen mit verschiedenen Schärfeebenen gemacht und direkt in der Kamera zu einem Bild verrechnet.

Platz 2 erreichte Birgit Kirster mit nur einen Punkt Abstand. Ihr Bild zeigt zwei Oldtimer bei einem Sandbahnrennen. Die dynamische Aktion wurde gut eingefangen, und durch die unglaubliche Schärfe des Fotos sind sogar die Augen des Fahrers noch klar zu erkennen. Alle Bilder sind auf der Vereinshomepage fotoclub-michelau.de zu finden. red