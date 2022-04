"Sopran trifft Orgel" lautet der Titel des Eröffnungskonzertes des 34. Bad Kissinger Orgelzyklus am 18. April ab 19.30 Uhr in der Herz-Jesu Stadtpfarrkirche mit Brigitte Ascherl (Sopran) und Burkhard Ascherl (Orgel). Im Programm stehen Vokalwerke von Heinrich Schütz, Johann Joseph Fux, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Albert Becker und "Les Angelus" von Louis Vierne, komponiert nach Textmeditationen zum Angelus-Gebet am Morgen, Mittag und Abend. Burkhard Ascherl ist an der Schuke-Orgel mit Werken von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach und dem Scherzo und Finale der 4. Orgelsinfonie von Charles-Marie Widor zu hören. Die Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Foto: Werner Nöth