Wie schon im letzten Jahr können Eberner Bürger unter dem Motto "Ernten erwünscht" wieder Obstbäume der Stadt Ebern abernten - jedoch nur die markierten.

Heuer schließt sich die Stadt Ebern, die Projektgemeinde beim "Marktplatz der biologischen Vielfalt" ist, der Initiative der Hofheimer Allianz und des Landratsamtes Haßberge an. Es sind ab sofort alle Obstbäume, die abgeerntet werden dürfen, am Stamm mit einem gelben Band gekennzeichnet. Dies soll laut Stadtangaben Missverständnissen und dem Abernten von privaten und anderweitig gebrauchten Bäumen vorbeugen. Bäume, die nicht markiert sind, befinden sich im Privatbesitz, haben einen Baumpaten oder werden anderweitig benötigt. Die Bäume sind beim Ernten pfleglich zu behandeln.

Obstbäume, die vorwiegend tragen und mit dem gelben Band markiert sind, finden sich an der südlichen Stadtausfahrt Richtung Heubach (links), an der westlichen Ausfahrt zur Staatsstraße bei Unterpreppach, am Eingang zum Mannlehen und am Weg zu den Windrädern am Bretzenstein.

Auch Privatpersonen, die Obstbäume besitzen und selbst keine Verwendung für das Obst haben, können sich an der Aktion "Ernten erwünscht" beteiligen. Sie können die entsprechenden Bäume ebenfalls mit einem gelben Band markieren. Wer ein solches Band benötigt, kann sich beim Bürgerbüro der Stadt Ebern unter der Rufnummer 09531/62917 melden. jrs