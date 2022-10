Am Sonntag wurde in Eltingshausen ein Familienerntedank-Gottesdienst gefeiert, so eine Pressemitteilung.

Das Thema lautete: "Was wurzeln hat, wächst." Und darum ging es: Jesus sagt, der Mensch ist wie ein Baum der Wurzeln hat. Kein Baum, kein Strauch, keine Pflanze kann wachsen, wenn sie keine Wurzeln hat.

Auch wir Menschen haben Wurzeln. Unsere Wurzeln sind Eltern und Großeltern. Sie geben uns Halt und helfen uns beim Wachsen. Auch Gott ist unsere Wurzel. Wenn unser Glaube wächst, wachsen auch unsere Wurzeln zu Gott. Dann sind wir fest im Glauben verwurzelt.

Dann haut uns nichts so schnell um, auch in stürmischen Zeiten, so Birgit Albert, Gottesdienstbeauftragte des pastoralen Raums Bad Kissingen. Passend zu diesem Thema wurde ein Zwiegespräch zwischen einen Baum und einem Kind erzählt, und die Kinder legten einen Baum aus Naturmateralien auf den Boden. red