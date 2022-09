Am verlängerten Wochenende geben die Museen Schloss Aschach Einblicke in ihre drei Museen: Am Erntedankfest am Sonntag, 2. Oktober, können Besucherinnen und Besucher bei einer Führung durch das Volkskundemuseum um 15.15 Uhr die einstige landwirtschaftliche Arbeit und die Bedeutung des Erntedankfests entdecken. Am Montag, 3. Oktober, findet um 11.30 Uhr eine einstündige Kostümführung mit Carola Gräfin von Luxburg im Graf-Luxburg-Museum statt. Um 15.15 Uhr können Familien eine historische Schulstunde mit dem Schulfräulein erleben. Nach einem Rundgang durch das Schulmuseum dreht sich im historischen Klassenzimmer alles um den Herbst. Anmeldung ist unter Tel. 09708/70 41 88 20 oder per E-Mail an schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de möglich. Foto: Josefine Glöckner