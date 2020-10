Normalerweise versammeln sich beim Erntedankfest des Bayerischen Bauernverbands viele Ehrengäste, um ihre Verbundenheit zur Landwirtschaft zu zeigen. In diesem Jahr konnten coronabedingt nur wenige teilnehmen. "Der typische Festzug zur Kirche mit Erntekrone und Erntegaben konnte heuer genauso wie ein gemütliches Beisammensein im Anschluss nicht stattfinden", so Hans Rebelein, Geschäftsführer des Bauernverbands.

Da die Landwirte aber trotzdem "Erntedank" feiern wollten, fand der traditionelle Gottesdienst in Vierzehnheiligen statt. Pfarrer Teuchgräber sprach bereits bei der Eröffnung des Gottesdienstes an, wie wichtig die Landwirte für die Welt seien und mit welchen immer größer werdenden Herausforderungen sie zu kämpfen hätten. Für die musikalische Begleitung sorgte Udo Dauer.

Der Kreisvorstand gestaltete den Gottesdienst mit. Sie legten Gegenstände mit symbolischer Bedeutung auf den Altar: eine Uhr, Brot, diverse Erntegaben, Wasser, einen Luftballon und eine Kerze. Die Uhr steht für die verbleibende Zeit auf Erden, das Wasser ist der Durstlöscher aller Lebewesen. Die übrigen Gegenstände stehen für das Licht, die Wärme und die Verwandlung.

Bauern sind systemrelevant

Zum Schluss wandte sich Kreisobmann Michael Bienlein an die Kirchengemeinde: "Erntedank bedeutet nicht nur danken für die Früchte der Erde, sondern auch dafür, dass wir unfallfrei auf den Feldern und in den Ställen, bei der Pflege unserer Tiere arbeiten durften.

Nach dem Ausbruch des Virus und dem Lockdown, stellte sich die Landwirtschaft plötzlich als systemrelevant dar. Systemrelevant!", wiederholte er ironisch. "Wir erinnern uns noch daran, dass Klopapier und Hefe im Einzelhandel vergriffen waren. Dagegen waren die Regale auch am Samstagabend mit Lebensmitteln immer gut gefüllt. Damit dies weiterhin so bleibt, ist es wichtig, mit unserer Natur sorgsam umzugehen", mahnte der Kreisobmann und fügte hinzu: "Wir Bauern stellen uns unserer Verantwortung für die Natur und unsere Tiere und sorgen uns um sie. Aber die Bevölkerung und die Politik dürfen sich nicht von der bäuerlichen Welt abwenden und mit Forderungen, die wir Bauern nicht mehr erfüllen können, uns die Luft zum Atmen nehmen. Weder unserer Natur noch den Tieren ist geholfen, wenn wir die Erzeugung unserer Nahrungsmittel ins Ausland verlagern. Kaufen Sie regional, das ist optimal. Viel Gesundheit und unseren Bauern Glück und Erfolg in Haus und Hof." red