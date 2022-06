Die Sudetendeutsche Stiftung (Stiftung öffentlichen Rechts) hat als Aufgabe. das sudetendeutsche Kulturgut im Bewusstsein zu erhalten. Außerdem unterstützt sie nachhaltig alle grenzüberschreitenden Aktivitäten mit der Tschechischen Republik als

wichtigen Baustein einer europäischen Freiheits- und Friedensordnung. Sie ist auch Rechtsträgerin und Betreiberin des im Oktober 2020 eröffneten Sudetendeutschen Museums. An der Spitze des Stiftungsrates steht der Bayerische Ministerpräsident.

In dieser Funktion hat Ministerpräsident Markus Söder bei der jüngsten Stiftungsratssitzung Steffen Hörtler, Stiftungsdirektor der europäischen Bildungsstätte "Heiligenhof" in Bad Kissingen, für weitere fünf Jahre in dieses Gremium berufen. Hörtler erklärte dazu in München, "dass gerade in diesen angespannten Zeiten eines furchtbaren Krieges mitten in Europa die Arbeit zur allumfassenden Völkerverständigung außerordentlich wichtig für unser aller Leben ist". red