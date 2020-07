Ernestiner sind erfolgreich bei Fremdsprachen-Wettbewerb

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Ernestinum haben erfolgreich am Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2020 teilgenommen. Sie bearbeiteten anspruchsvolle Aufgaben, die über das in der Schule Geforderte hinausgehen. Einer Schülerin konnten von der Jury ansprechende, einer weiteren Schülerin gute und einem Schüler herausragende Leistungen bescheinigt werden. Das teilt die Schule mit. "Das erfreuliche Ergebnis zeigt, dass die Ernestiner nicht nur im Mint-Bereich, sondern auch in den Sprachen erfolgreich sind", gratulierte Oberstudiendirektor Bernd Jakob den Preisträgern.

Die Teilnahme bedeutet für die Schüler großen zusätzlichen Aufwand: Die intensive Vorbereitung auf ein Rahmenthema und die Erledigung von zeitaufwendigen Hausaufgaben sind nötig, denn das Niveau des Bundeswettbewerbs geht deutlich über das im Unterricht Geforderte hinaus. Als Teilnahmebedingung muss zunächst ein kurzes Video in der gewählten Fremdsprache eingereicht werden. Teilnehmer der Oberstufe müssen dieses zusätzlich durch eine gesprochene Dokumentation in einer zweiten Fremdsprache ergänzen. Anschließend ist eine umfangreiche schriftliche Prüfung zu bewältigen. Die Schüler des Ernestinums nahmen in der Kategorie "Solo", die sich an die Jahrgangsstufen 8 bis 10 richtet, beziehungsweise "Solo Plus" für die Oberstufe teil. Erstmals gab es auch drei Teilnehmerinnen in der Kategorie "Team Schule", die einen englischsprachigen Kurzfilm samt Drehbuch aus eigener Feder einreichten.

Besonders beachtlich: Reinhold Strese aus der 10. Klasse konnte erstmals in der Teilnahmegeschichte des Ernestinums einen 1. Preis auf Landesebene erringen. red