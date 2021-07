Wegen Fahrerflucht ermittelt die Hammelburger Polizei. Am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr parkte eine 21-jährige Frau ihren weißen Seat Ibiza am Bleichrasenparkplatz in Hammelburg. Als sie gegen 18.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass ihr Pkw am Heck links beschädigt wurde. Die Reparaturkosten wurden von der Polizei auf rund 1000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei-Inspektion Hammelburg, Tel.: 09732/90 60 entgegen. pol