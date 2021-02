Wie der CSU-Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach am Montag mitgeteilt hat, wurde der Bau der Stromtrasse durch die Region Coburg/Kronach aus dem Bundesbedarfsplangesetz gestrichen. Landrat Sebastian Strau­bel und Bernd Reisenweber, der Vorsitzende des bayerischen Gemeindetags im Landkreis Coburg, zeigen sich einer Pressemitteilung zufolge erleichtert. "Der gemeinsame Einsatz unserer engagierten Bürger und der Mitstreiter aus der kommunalpolitischen Familie hat sich gelohnt", betont Strau­bel und freut sich, dass es zusammen gelungen ist, den Bau einer zusätzlichen Stromtrasse durch das Coburger Land zu verhindern. "Dass die P 44 im jetzigen Bedarfsplan nicht mehr enthalten ist, ist ein deutliches Signal dafür, dass sich das beharrliche und sachlich angelegte bürgerschaftliche Engagement auszahlt", sagt Straubel und dankt den Menschen in Stadt und Landkreis und den Mitstreitern aus der Politik. Auch Bernd Reisenweber ist erfreut: "Die Nachricht, dass die P 44 nun für den jetzigen Bundesbedarfsplan gestrichen wurde, ist endlich einmal eine gute Nachricht in dieser schwierigen Zeit. Jahrelang haben wir überparteilich darum gerungen, eine Doppelbelastung für unsere Heimat zu vermeiden. Mein Dank gilt allen Mitstreitern, die die Hoffnung nie aufgegeben haben, und der hohen Politik, die jetzt ein eindeutiges Zeichen gesetzt hat. Nun gilt es, die Region zu einem Zentrum für Wasserstofftechnologie weiterzuentwickeln. Sonneberg und Neustadt haben dazu schon den Grundstein gelegt." red