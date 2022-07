Beim "Heilwasser-Tasting" am Dienstag, 12. Juli, um 15 Uhr erfahren Interessierte Wissenswertes rund um das Thema Heilwasser - von der Entstehung bis hin zum Brunnenausschank. Während der etwa 45-minütigen Verkostung wird jedes Heilwasser vorgestellt und probiert. Es gibt Informationen zur speziellen Indikation der Bad Kissinger Heilwässer. Treffpunkt ist am Brunnenausschank in der Wandelhalle. Eine Heilwasser-Trinkkur ist für Schwangere und Kinder bis elf Jahren nicht geeignet. Das Probieren von kleinen Mengen - wie beim Heilwasser-Tasting - ist nach eigenem Ermessen jedoch möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Karten gibt's in der Tourist-Info, unter Tel.: 0971/ 804 84 44 oder unter kissingen-ticket@badkissingen.de sowie online unter www.badkissingen.de/events. Foto: Heji Shin