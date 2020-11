Christian Reimann und Kevin Schuck vom Fraunhofer-Institut Erlangen belegten den dritten Platz bei der diesjährigen DLR-Challenge des Innospace-Masters-Wettbewerbs. Prämiert wurde ihre Idee, einfache und kostengünstige Hochtemperaturschutzschichten auf Kohlenstoffkompositwerkstoffen für Luft- und Raumfahrtanwendungen herzustellen. Herzstück ist laut einer Pressemitteilung die am Institut entwickelte Sprühbeschichtungstechnologie. Diese Technologie ermöglicht es, Bauteile für Luft- und Raumfahrtanwendungen mit ultrahochtemperaturbeständigen Schutzschichten zu versehen.

Durch die Prämierung erhalten die Erlanger Forscher jetzt Zugang zu weltweiten Wissenschaftsnetzwerken. Ebenso ist mit dem dritten Platz eine Förderung für die Durchführung ihres zweijährigen Forschungsprojektes "Hossa" verbunden. Ziel ist es, die innovative Idee gemeinsam mit Partnern aus der Raumfahrtindustrie in die praktische Anwendung zu bringen.

Generell verwendet man in der Luft- und Raumfahrt Kohlenstofffaser-Kompositbauteile in Triebwerken, Antrieben und Thermalschutzstrukturen. Bei Betriebstemperaturen von mehr als 1700 Grad Celsius kommt es allerdings zur aktiven Oxidation und zur Zerstörung der Werkstoffe durch Partikelablation sowie Abplatzungen. Der bisherige Einsatz dieser Werkstoffe ist daher limitiert auf Anwendungen mit niedrigeren Temperaturen, was notwendigerweise auch geringere Verbrennungstemperaturen bedingt. Damit gehen jedoch niedrigere Wirkungsgrade für Triebwerke und Antriebe einher. Mit der am Fraunhofer-Institut entwickelten Technologie ist es nun möglich, die betroffenen Kohlenstoffbauteile auf eine einfache und kostengünstige Art und Weise mit hochtemperaturbeständigen Oxidationsschutzschichten zu versehen. Dadurch können die Triebwerke und Antriebe bei höheren Temperaturen und damit bei höherem Wirkungsgrad betrieben werden.