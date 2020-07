Erlanger Cinestar ist ab heute wieder geöffnet

Nach und nach können die Kinos in Deutschland wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen. Nachdem die Cinestar-Gruppe ihr Hygienekonzept und die Abstandsregelungen zunächst in einigen Häusern getestet hat, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten, rollt sie dieses Konzept laut einer Pressemitteilung jetzt unter Berücksichtigung der individuellen Vorgaben der Bundesländer sukzessive auch an ihren anderen Standorten aus. Ab heute ist auch das Erlanger Cinestar wieder geöffnet.

Damit sich Gäste und Mitarbeiter im Kino wohl und sicher fühlen können, sieht der Kinobesuch bei Cinestar zahlreiche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen vor: Die Gäste werden gebeten, sowohl ihre Tickets als auch Essen und Getränke vorzugsweise online zu kaufen. So sollen Wartezeiten vermieden werden.

Kontaktlose Ticketkontrolle

Zur Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern wurde die Platzvergabe im Buchungssystem entsprechend angepasst. Die Vorstellungen starten zeitlich versetzt, das Foyer und die Sanitäranlagen wurden mit einem Abstands- und Wegeleitsystem versehen. Die Ticketkontrolle erfolgt kontaktlos und zusätzliche Desinfektionsspender sowie die Erhöhung der Reinigungsintervalle sorgen für eine engmaschige Desinfektion.

Die Saaltüren werden frühzeitig geöffnet und schließen automatisch. Nach Möglichkeit werden weitere Türen geöffnet. Eine gute Belüftung gewährleisten außerdem die in Kinos üblichen, sehr leistungsfähigen Lüftungs- und Klimatisierungssysteme, und selbstverständlich ist von allen Mitarbeitern und Gästen auf ihren Wegen durch das Kino eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen.

Dazu äußert sich Sibel Kocaoglu, Theaterleiterin Cinestar Erlangen: "Die Gewährleistung sämtlicher Sicherheits- und Hygienemaßnahmen hat für uns selbstverständlich oberste Priorität. Auch wenn es organisatorisch und wirtschaftlich durchaus eine Herausforderung ist, die Auflagen umzusetzen, sind wir erleichtert, dass wir endlich wieder öffnen und unseren Gästen ein vielseitiges Programm mit tollen Filmen zeigen können."

Tickets können unter www.cinestar.de gebucht werden. Natürlich können auch Kinogutscheine eingelöst werden. Alle Informationen zum Sicherheits- und Hygienekonzept finden sich auch auf der Homepage des Kinos. red