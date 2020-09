Die wissenschaftlich erarbeitete Grundlagenstudie Klimanotstand steht nun der Öffentlichkeit zur Verfügung. Sie wurde im Auftrag der Stadt Erlangen erstellt und zeigt Wege auf, wie der Klimanotstand auf lokaler Ebene bewältigt werden kann. Parallel dazu überreichte im August die Initiative "Klimaentscheid Erlangen" der Stadt einen Zielekatalog mit Vorschlägen für die Klimawende. Darüber informierte jetzt das städtische Amt für Umweltschutz und Energiefragen. Beide Dokumente stellen laut Pressemitteilung wertvolle Entscheidungsgrundlagen für die zukünftigen Schritte der Kommune dar.

Die Zeit drängt

Die Kurzfassung der Studie wurde bereits im Juli im Stadtrat vorgestellt. Im Zuge dessen habe sich das Gremium zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens bekannt, das auf städtischer Ebene eingehalten werden soll. Hierzu sei eine radikale Reduzierung der Treibhausgasemissionen in kürzester Zeit nötig. Wie das gelingen kann, diskutiert der Stadtrat in den nächsten Monaten. Wenngleich die Studie hervorhebe, dass die Stadt in keinem Handlungsfeld einen blinden Fleck aufweist, seien bis Ende 2020 auch in Erlangen Klimaschutz-Maßnahmen in bisher "nie dagewesenem Ausmaß" notwendig. Die komplette Grundlagenstudie Klimanotstand ist im Internet unter www.erlangen.de/klimaschutz abrufbar.

Parallel dazu hat die Initiative "Klimaentscheid ERlangen", hinter der Bürger sowie Organisationen stehen, in ihrem Zielekatalog "Erlangen klimaneutral" Maßnahmen zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels formuliert. Das Maßnahmenbündel umfasst knapp 100 Vorschläge unter anderem für Mobilität, Energieversorgung, Bauen und Wirtschaft. red