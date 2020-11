Dieses Jahr wird es keine Eislauffläche auf dem Erlanger Marktplatz bzw. Schlossplatz geben, da das City-Management Erlangen die Planungen für "Erlangen on Ice" einstellt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Eine Durchführung der Veranstaltung sei aufgrund der Rechtslage der achten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht möglich. Eine Verschiebung der Aktion auf einen späteren Zeitpunkt sei nicht vorgesehen.

Das City-Management hatte bereits die Planungen für die Eislauffläche "Erlangen on Ice" vorbereitet und auch ein eigenes Hygieneschutzkonzept entwickelt. Auch eine kurzfristige Absage wäre ohne vorherige finanzielle Investition in das Projekt möglich gewesen. Nun werden die Planungen jedoch eingestellt. Im Vorstand des City-Managements sei man sich einig gewesen, dass man in der momentanen Situation nach Abwägung aller Interessen eine verantwortungsbewusste Entscheidung zum Wohle der Bevölkerung treffen müsse und das aktuelle Infektionsgeschehen diese Entscheidung maßgeblich beeinflusst.

Auch die achte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sehe eine Durchführung nicht vor. Der Betrieb von Freizeiteinrichtungen ist laut dieser untersagt. Auch dürfen gewerbliche Freizeitaktivitäten weder unter freiem Himmel noch in geschlossenen Räumen stattfinden. Dies schließt auch eine Durchführung von "Erlangen on Ice" aus. red