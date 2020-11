Vor 55 Jahren, am 30. Oktober 1965, verstarb Friedrich Baur. Er war mehr als eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit. Er engagierte sich karitativ, sozial, in Kunst und Kultur und unterstützte die Medizinforschung.

Friedrich Baur kam am 11. Mai 1890 in Stadtsteinach auf die Welt. In jungen Jahren besuchte er, geprägt von den beruflichen Stationen seines als Notar arbeitenden Vaters, die Volksschule in Neu-Ulm, das humanistische Gymnasium München und das Alte Gymnasium Bamberg. Obwohl Baur als begabter Schüler und Klassenprimus galt, machte er aus unerfindlichen Gründen kein Abitur. Umso stolzer war er jedoch auf seinen späteren Ehrendoktor-Titel.

1912 reiste er nach Hongkong, um sich als Außenhandelskaufmann zu versuchen. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs wurde er gefangengenommen und 1916 in Internierungslager nach Sydney verlegt. Während seiner Gefangenschaft in Australien entdeckte Baur eine große Leidenschaft für sich: das Boxen.

Nach dem Ende der Gefangenschaft begann 1920 die erste Station seiner beruflichen Laufbahn als Angestellter der Burgkunstadter Schuhfabrik Pülz. Hier stieg er bis zum Leiter der Finanzbuchhaltung auf. In dieser Zeit wagte Friedrich Baur auch seinen ersten Versuch der Selbstständigkeit. Aufgrund der Depression Anfang der 1920er Jahre und anhaltender Inflationsjahre scheiterte er jedoch.

Nach diesem unternehmerischen Rückschlag folgte dann aber doppeltes Glück. Zuerst lernte er seine spätere Frau Kathi Schuh kennen und im Jahre 1924 kam er durch einen familiären Zufall zu Startkapital für sein neues Unternehmen, das er 1925 ins Leben rief. Friedrich Baur gründete mit Kathi das erste Schuhversandhaus in Deutschlands namens Baur.

Pionierarbeit geleistet

In den folgenden Jahren leistete er Pionierarbeit im deutschen Handel. Die Einführung von Sammelbestellungen, die Möglichkeit der Teilzahlung oder ein kostenloses achttägiges Rückgaberecht stellten ein bisher nicht dagewesenes Novum dar. Innovationen, die auch im modernen Online-Handel noch Bestand haben.

In den Jahren nach der Gründung wuchs das Unternehmen immer weiter. Nach zehn Jahren war die erste Reichsmark-Umsatz-Million erreicht. Jedoch stellte der Nationalsozialismus Friedrich Baur und seine Firma vor große Schwierigkeiten. Eine Spirale von Hetze und Diskreditierung erreichte 1945 ihren traurigen Höhepunkt, als die Warenlager von Baur geplündert wurden.

1948 wagte Friedrich Baur den Neuanfang. Seine unternehmerischen Fähigkeiten waren unbestritten, doch stand er auch für umfangreiches soziales Engagement. Er machte es zu seiner privaten Berufung, Menschen in seiner Heimat zu helfen. 1953 entschieden sich Friedrich und Kathi Baur dazu, ihr Firmenvermögen in eine Stiftung einzubringen. Zeitgleich wurde das Friedrich-Baur-Institut an der medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München gegründet. Hauptauftrag des Instituts war es, die Kinderlähmung einzudämmen. So konnte Kathi Baur noch erleben, wie die Krankheit durch das segensreiche Wirken ihres Mannes und der Stiftung in Deutschland nahezu besiegt wurde.

Die 1950er Jahre waren eine einzige Erfolgsgeschichte. Friedrich Baur setzte Maßstäbe: Er beschloss den Bau des BurR-Hochhauses, war Vorreiter der Errichtung einer eigenen elektronischen Datenverarbeitung, erweiterte das Schuhversandhaus zum Vollsortimenter, ließ das Versandgebäude in Altenkunstadt bauen und erfand den Baur-Katalog. Gerade dieses "Buch des guten Einkaufs" war als nationales Werbemittel zur damaligen Zeit eine brillante Idee. Eine weitere Vision des Firmengründers war es, "den Katalog begehbar zu machen". Das 1966 eröffnete Kaufhaus und die Postleitzahl "8622 Burgkunstadt" entwickelten sich zu einem begehrten Reiseziel. Ab Ende der 1960er Jahre pilgerten Sammelbesteller aus allen Regionen Deutschlands an den Obermain. red