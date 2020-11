Aus Anlass der sich jährenden Novemberpogrome lud die Willy-Aron-Gesellschaft zu einer dezentralen Gedenkveranstaltung auf. Die "Stolperstein"-Pflegepaten, aber auch viele andere engagierte Menschen folgten am Wochenende diesem Aufruf und haben alle 170 in Bamberg verlegten "Stolpersteine gegen das Vergessen" zur Erinnerung an Opfer der Nationalsozialisten blank poliert und geschmückt. Die gepflegten und geschmückten "Stolpersteine" wurden fotografisch dokumentiert und werden in Kürze auf der Homepage der Willy-Aron-Gesellschaft zu sehen sein, berichtet diese in einer Pressemitteilung.

Die Willy-Aron-Gesellschaft dankt darin allen, die sich an dieser Gedenkveranstaltung beteiligt und zu deren gutem Gelingen beigetragen haben - auch der Katholischen Hochschulgemeinde für die Kooperation. Gemeinsam hätten alle Engagierten gezeigt, dass wertschätzende Erinnerung an Opfer der Nationalsozialisten in Bamberg lebendig ist und von vielen Menschen unterschiedlichsten Alters mitgetragen wird. "Sie alle helfen auf diese Weise dabei mit, ein sichtbares Netz für Menschlichkeit zu knüpfen, das Empathie und Wertschätzung für Menschen jüdischen Glaubens widerspiegelt und eine grundsätzliche Mitmenschlichkeit." red