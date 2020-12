Ende November besuchte Schauspieler Michael Stacheder das Franz-Miltenberger-Gymnasium, um Schülern mit einer Lesung Einblicke in das Leben von Max Mannheimer zu geben, der 1920 in Neutitschein in der Tschechoslowakei geboren wurde und einer deutsch-jüdischen Familie entstammte. In seinem "Späten Tagebuch", nach dem Krieg abgefasst, hielt er die im Dritten Reich durchlittenen Erfahrungen fest.

Als Ältester von fünf Kindern wusste Mannheimer anfangs noch nicht viel über den Unterschied zwischen Juden und Christen. An Weihnachten im Kindergarten bekam er ein weniger wertiges Geschenk als die anderen Kinder, was er als ungerecht empfand und ihm das Gefühl gab, das Christkind möge die Juden nicht. In seiner Schulzeit bemerkte er erste Anzeichen nationalsozialistischer Gesinnung bei seinen Mitschülern. 1938 wurde sein Vater während der Novemberpogrome in "Schutzhaft" genommen, dann aber wieder freigelassen. Trotz der beängstigenden Situationen blieb seine Familie optimistisch, da sein Vater angesehener Kaufmann war. Mannheimer erlitt einen starken Verlust, als sein Bruder in ein für Foltermethoden berüchtigtes KZ gebracht wurde: Er sah ihn nie wieder. Genauso musste er seine erste Liebe zurücklassen, um mit seiner Familie nach Ungarisch Brod zu flüchten. Seine zweite Liebe und Ehefrau wurde im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ermordet. Seine dritte Frau, die er nach dem Krieg kennenlernte, verlor er früh.

1943 wurde die Familie nach Theresienstadt deportiert. Dann ging es von einem Lager zum nächsten. In Auschwitz erhielt er die Häftlingsnummer 99728. Er verlor dort einen seiner Brüder. Die anderen Familienmitglieder kamen an die "Todesrampe" von Birkenau. Hier sah Mannheimer seine Eltern, seine Geschwister und die Ehefrau zum letzten Mal. Nur er und sein Bruder Edgar überlebten das Grauen. Mannheimers Ziel war es, lebend aus den Konzentrationslagern herauszukommen, und so nutzte er die Chance auf einen Außendienst in Dachau.

Dies gab seinem Bruder und ihm Hoffnung auf Freiheit, die sie letztendlich am 30. April 1945 durch die Befreiung durch die Amerikaner erlangten. Darauf verließ er Deutschland und kehrte zurück nach Tschechien. Nach einiger Zeit zog es ihn nach München, doch selbst dann noch brauchte er Schlaftabletten und Beruhigungsmittel aufgrund seines Traumas.

Bekanntheit erlangte Mannheimer, weil er bis zu seinem Tod in die Schulen ging, damit er aus seinem Tagebuch vorlesen konnte. Die Veranstaltung organisierten Jan Marberg, Städtisches Kulturbüro, und Dirk Hönerlage, Stellvertretender Schulleiter; finanziert wurde sie mit Unterstützung der Stadt Bad Brückenau und des Schulvereins des Franz-Miltenberger-Gymnasiums.