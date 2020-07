Erinnerung an die "Seekuh" in Niedersachsen

Vor nunmehr 50 Jahren schrieben die beiden Erlanger Eisenbahnenthusiasten Günther Klebes und Friedemann Kliesch eine kleine bebilderte Broschüre über die Kleinbahn Erlangen - Eschenau - Gräfenberg, im Volksmund "Seekuh" genannt. Es folgten später noch zwei weitere Bücher. Jüngst nun erhielt Günther Klebes von einer ortsansässigen Frau eine größere Anzahl von Original-Fahrkarten der 1963 stillgelegten Bahnstrecke geschenkt, die über Neunkirchen am Brand und Eschenau nach Gräfenberg führte. Eine Anzahl war doppelt, so gab er diese an seinen Co-Autoren weiter. Der heißt inzwischen Friedemann Brandes und wohnt in Groß Schneen (Niedersachsen). Er konnte diese nicht so einfach in einer Schachtel oder einem Album aufbewahren. Nein, es musste ein Wandbild her! Er fand dann auch ein schönes Foto von der Straßenüberquerung in der Nürnberger Straße in Erlangen. Heute kreuzt da die Werner-von-Siemens-Straße. Foto: Friedemann Brandes