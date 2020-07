Erinnerung an das Attentat auf Hitler

Auf Grundlage der entsprechenden Verwaltungsanordnung werden am heutigen Montag in Erinnerung an den Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 und in Gedenken an den Deutschen Widerstand gegen das NS-Regime alle staatlichen Dienstgebäude in Bayern beflaggt. Auch den Gebietskörperschaften (Gemeinden, Städte, Landkreise, Bezirk) und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts wird empfohlen, entsprechend zu verfahren.

Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der Zugang zum Führerhauptquartier hatte, versuchte am 20. Juli 1944 Hitler mit Hilfe einer Bombe zu töten. Das Attentat missglückte und Hitler blieb unverletzt. Stauffenberg wurde noch am selben Tag verhaftet und wenig später standrechtlich erschossen. red