Am Donnerstagnachmittag wurde der Fahrer eines Kfz-Gespanns bestehend aus einem Pkw mit Anhänger an der Fuldaer Straße einer Verkehrskontrolle durch die Polizei unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann die für die geführte Fahrzeugkombination notwendige Fahrerlaubnis der Klasse BE nicht besaß. Die Weiterfahrt konnte ihm daher nicht gestattet werden und er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch der Fahrzeughalter, der die Fahrzeuge zur Verfügung stellte, muss mit einer Anzeige rechnen, heißt es im Polizeibericht weiter. pol