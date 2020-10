Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga Bamberg, die SpVgg Rattelsdorf, musste in Sassanfahrt eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Dadurch konnte der schärfste Verfolger DJK-SV Tütschengereuth, der in Harnsbach mit 3:2 gewann, etwas Boden gutmachen. Der SV Würgau gab mit seinem 3:2-Erfolg gegen die SpVgg Lauter den letzten Tabellenplatz an den SV Dörfleins der in Hirschaid mit 1:2 verlor, ab. SC Kemmern - SV Pettstadt 2:1

Die Gäste aus Pettstadt hatten in den ersten 45 Minuten mehr Spielanteile, konnten ihre Angriffe jedoch meist nur bis zum Strafraum vortragen. Von den Hausherren war lange Zeit nichts zu sehen, ehe sie später im ersten Abschnitt mit einem Chancenfeuerwerk den SV-Torhüter Benedikt Kauder prüfen, aber nicht überwinden konnten. Eine Minute vor der Halbzeit sorgte Pettstadts Thomas Bayer nach einem harmlos anmutenden Eckball per Kopf für die überraschende Pausenführung. Mit der Einwechslung von Dominik Ortlauf und Murat Basaran zur zweiten Hälfte wurde Kemmern druckvoller. Die offensive Spielweise zahlte sich schnell aus: Nach Vorlage seines Bruders Nicolas Görtler schoss David aus gut 18 Metern ins linke untere Eck zum Ausgleich ein. Die letzten 15 Minuten blies der SC zur Daueroffensive und wurde fünf Minuten vor Schluss für seine Mühen belohnt: Mit seinem zweiten Assist legte Nicolas Görtler im Strafraum für Sascha Böhm auf, der den 2:1-Endstand markierte. Trotz des Heimerfolgs zeigte sich Kemmerns Coach Alexander Stretz nicht zufrieden : "Wir haben leider nicht an unser Spiel gegen Tütschengereuth anknüpfen können, das können meine Jungs deutlich besser." TSV Hirschaid - SV Dörfleins 2:1

Der TSV Hirschaid hat sein erstes Pflichtspiel des Jahres positiv gestaltet. Dabei erwischte der Gastgeber einen perfekten Auftakt: Gerade einmal drei Minuten dauerte es, bis Julian Hufnagel nach Vorarbeit von Niklas Wiemann mit seinem Schuss im Sechszehner ins kurze Eck zum 1:0 traf. "Wir wollten direkt Druck ausüben und klar machen, dass wir die Punkte hierbehalten wollen", freute sich TSV-Coach Daniel Schäffler über das Aufgehen seines Plans. Dörfleins versuchte mit langen Bällen die Abwehrreihen der Hausherren zu überwinden, doch Hirschaid war auf diese Spielweise vorbereitet. Der SV-Ausgleich in der 26. Minute kam überraschend: Ein TSV-Eckball führte zu einer Dörfleinser Kontersituation, die Bernd Heichel mit einem Lupfer aus 15 Metern über den weit vor seinem Tor stehenden Schlussmann erfolgreich abschloss. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein intensiv geführtes Spiel, in dem der SV dem Hirschaider Chancenplus mit leidenschaftlichem Kampf gegenübertrat. Am Ende setzte sich die spielerische Qualität auf Seiten des TSV durch: Daniel Weinkamm nutze das Chaos im Gästestrafraum im Anschluss an einen Freistoß aus und drückte den Ball zum 2:1-Endstand über die Linie.

ASV Sassanfahrt - SpVgg Rattelsdorf 3:2

Die Sassanfahrter Führung durch Julian von der Saal in der 21. Minute glich der Rattelsdorfer Torjäger Jeffry Stade nur vier Minuten später aus. Christopher Dull brachte die Hausherren nach einer guten halben Stunde mit 2:1 in Front. Zehn Minuten nach der Pause sorgte Somon Schmittwolf zum zweiten Mal für den Ausgleich. Anschließend gab es innerhalb von vier Minuten Gelb-Rote Karten für einen Sassanfahrter und einen Rattelsdorfer. Den Siegtreffer für den ASV besorgte Luzim Elshani mit einem Elfmeter, den er in der 75. Minute verwandelte. SV Würgau - SpVgg Lauter 3:2 Der Aufsteiger aus Lauter war zunächst die tonangebende Mannschaft und lag nach 20 Minuten durch Tore von Rainer Huttner und Christoph Schmitt mit 2:0 vorne. Nach der Pause wendete sich aber das Blatt. Fabian Neuß gelang in der 60. Minute der Anschlusstreffer, Thomas Wolf sorgte nur vier Minuten später für den Gleichstand. Weitere drei Minuten später war wiederum Fabian Neuß für das 3:2 für die Würgauer zuständig. In der Nachspielzeit sah der Lauterer Patrick Schmidt noch die Rote Karte. SV Ober-/Unterharnsbach - DJK Tütschengereuth 2:3

Der Tabellenzweite aus Tütschengereuth fuhr trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von fünf Stammkräften einen Auswärtserfolg gegen den SV Ober-/Unterharnsbach ein. Die erste Viertelstunde der Begegnung hatte viele Höhepunkte zu bieten: Den Führungstreffer für die Heimelf durch Johannes Gebhardt (7.) konterte Daniel Bernreuther keine 60 Sekunden später. In der 14. Minute konnte Fabian Rumpel mit seinem Treffer das Spiel sogar zu Gunsten der DJK drehen. Es folgte eine torlose Phase, die erst fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff ihr Ende fand, als Sebastian Krebs den Spielstand für Harnsbach wieder ausgeglichen gestaltete. Zum erneuten Punkterfolg gegen eines der Top-Teams der Kreisliga Bamberg nach dem Remis gegen Spitzenreiter Rattelsdorf am vergangenen Wochenende sollte es diesmal allerdings nicht reichen: Nicolai Schwinn, prominenter Neuzugang vom Landesligisten SV Memmelsdorf, sicherte mit seinem Torerfolg die drei Zähler für eine gebeutelte DJK (67.).

FSV Unterleiterbach - FC Strullendorf 0:0

Der FSV Unterleiterbach fand in den ersten 30 Minuten der Begegnung kaum statt, da kam ihm der zu seinen Gunsten gepfiffene Elfmeter recht: Tobias Werners Flanke in den Strafraum konnte nur per Handspiel eines Gästeakteurs verhindert werden; Beim anschließenden Strafstoß scheiterte Werner allerdings am FC-Torhüter Christoph Barth. In der Schlussphase der ersten Halbzeit kam der FSV besser in die Partie und erarbeitete sich eine Vielzahl an Abschlussmöglichkeiten, der Torerfolg blieb jedoch aus. Wie bereits in Hälfte 1 kam auch im zweiten Abschnitt von Strullendorfer Seite wenig: Aus dem Spiel heraus konnte sich der Gast keine Torchancen erspielen, einzig über Standardsituationen strahlte der FC Gefahr aus. Unterleiterbach dagegen knüpfte an seine verbesserte Spielanlage an und kreierte Chance um Chance, das Tor Strullendorfs blieb jedoch wie vernagelt - auch weil Barth weiter glänzend parierte.

Fünf Minuten vor dem Abpfiff hatte Fabian Bayer die größte Möglichkeit zum Siegtreffer für die Gastgeber, als er nach Ecke und Strafraum-Chaos einen Ball an die Unterseite der Latte hämmerte. "Der Sieg wäre für uns heute eindeutig verdient gewesen", ärgerte sich der Unterleiterbacher Trainer Rudolf Hagen über die zwei verlorenen Punkte. SpVgg Stegaurach - SpVgg Mühlhausen 6:0

Zu einem auch in der Höhe verdienten Sieg kamen die Stegauracher. Die Platzherren waren schon in den ersten 20 Minuten überlegen, konnten dies aber nicht in Tore ummünzen. Das änderte sich dann aber schlagartig. Julian Bayer mit drei Treffern und Philipp Jäger mit einem Freistoßtor schossen die Heimmannschaft bis zur Pause mit 4:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jäger mit einem Elfmeter auf 5:0, den Schlusspunkt zum 6:0 setzte dann wieder Bayern. Die Mühlhausener hatten im gesamten Spiel nur zwei Chancen zu verzeichnen. ebe/red