Die Langwaffenabteilung der Kissinger Freihandschützen kämpfte in der Großkaliber-Gewehrdisziplin um die vorderen Plätze. In dieser Disziplin musste mit einer Großkaliber-Langwaffe stehend aufgelegt auf eine Ringscheibe geschossen werden. Sieger wurde Wolfgang Schilling mit 50 Ringen vor Rudi Sautter mit 47 Ringen. Rang drei ging mit 45 Ringen an Philipp Heß und Rang fünf an Matthias Fuchs. Rudi Schöpf von der Kgl. Priv. Schützengesellschaft Bad Neustadt erreichte mit 44 Ringen Rang vier. red