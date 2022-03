Die Kleinkaliber-Gewehrschützen der Königlich privilegierten Freihandschützen Bad Kissingen lieferten sich einen schon etwas außergewöhnlichen Wettkampf.

Aus einer Entfernung von 50 Metern wurde mit dem Kleinkalibergewehr liegend freihändig auf Wildmotivscheiben geschossen. Den ersten Platz erreichte Burkard Bischof mit 82 Ringen vor Manfred Früchel mit 81 Ringen und Frank Schießer mit ebenfalls 81 Ringen und einer schlechteren Deckserie. Der 4. Platz ging an Harald Gessner mit 76 Ringen, der 5. Platz mit 68 Ringen an Manfred Kaufmann. Der Trostpreis für zwölf Ringe ging an Hubert Linke. 1. Schützenmeister Günter Fröhlich und Abteilungsleiter Philipp Heß gratulierten. red