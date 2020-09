Am letzten Tag der Freibadsaison 2020 feierten un-ter großer Beteiligung die Eberner Christen einen Dankgottesdienst im Freibad. Die kirchliche Veranstaltung gab Anlass, Rückblick zu halten, zumal der ökumenisch geplante Eröffnungsgottesdienst wegen der Coronakrise nicht hatte gefeiert werden können.

Bürgermeister und Stadtrat brachten mit dem Freibadteam den Mut auf, das Bad an Fronleichnam bei 13 Grad zu öffnen. Eine gute Entscheidung, wie sich jetzt herausstellte, denn es wurde eine hervorragende Saison. Viele schöne Tage wurden unter gegebenen Hygienevorschriften gut gemeistert.

Pfarrer Pater Rudolf Theiler gedachte in der Feier des Themas Wasser und seiner Bedeutung für das Leben. So wie das Wasser trägt, trage die Menschen auch der Glaube, sagte der katholische Seelsorger - auch und gerade in schwierigen und stürmischen Zeiten. Anwesende Kommunionkinder, die besonders eingeladen waren, durften sich eine Belohnung abholen. red