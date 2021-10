Die Schülerinnen der Musikschule Kulmbach Mia Erlmann (13) und Isabella Merkel (16) wurden mit den Leistungsabzeichen Silber bzw. Gold des Nordbayerischen Musikbundes ausgezeichnet.

Mia Erlmann spielt seit 2013 Blockflöte und seit 2015 Querflöte bei Susanne Trottmann. 2016 absolvierte sie die Juniorprüfung auf der Querflöte, 2019 erspielte sie sich das bronzene Leistungsabzeichen, bis sie in diesem Jahr die D2-Prüfung erfolgreich mit dem silbernen Ehrenabzeichen absolvierte.

Auch Isabella Merkel spielt mit großer Begeisterung verschiedene Instrumente. Von 2012 bis 2015 lernte sie Flügelhorn und wechselte dann in den Trompetenunterricht bei Musikschulleiter Harald Streit. Zeitgleich belegte sie das Instrumentalfach "Trompete" am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium. Im März 2016 wurde ihr das Leistungsabzeichen D1 ("Bronze") verliehen, zwei Jahre später bestand sie die Leistungsprüfung D2 für das silberne Abzeichen. Ein großer Erfolg gelang ihr 2020, als sie bei "Jugend musiziert" den 1. Platz belegte. Im August 2021 trat sie bei der Leistungsprüfung D3 an und erspielte sich das goldene Leistungsabzeichen. red