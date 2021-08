Die Kliniken Bad Bocklet AG feiert die erfolgreichen Ausbildungsabschlüsse ihrer Azubis. Drei von ihnen wurden von der Hescuro Bad Kissingen in den Bereichen Pflege, Finanzbuchhaltung und Sekretariat übernommen und starten dort in ihr weiteres Berufsleben. Medizinische Fachangestellte in Pflege Selina Egerer (20) aus Steinach und Lena Wagner (19) aus Burkardroth haben ihre Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten (MFA) erfolgreich abgeschlossen. Lena Wagner bleibt der Klinik in Bad Bocklet in der Pflege treu und freut sich sehr über ihre neue Aufgabe: "Es ist toll, dass ich nach meinem Abschluss weiter hier arbeiten kann, wo ich mich sehr wohl fühle und tun kann, was mir wirklich Spaß und Freude macht."

Louisa Goll (21) aus Poppenroth und Mareike Schneider (19) aus Geroda konnten am 12. Juli 2021 ihre Ausbildungen zur Kauffrau im Gesundheitswesen erfolgreich abschließen. Bis zu ihrem Gesundheitsmanagement-Studium im Oktober 2021 wird Louisa Goll die Finanzbuchhaltung unterstützen. Sie sagt: "Ich bin so froh, dass ich nach dem Abitur durch mein Freiwilliges Soziales Jahr in der Pflege auf den Gesundheitsbereich aufmerksam wurde und somit den richtigen Weg in das Berufsleben einschlagen konnte. Nun kann ich bestätigen, dass eine Ausbildung vor dem Studium der richtige Weg für mich war und ich somit die Praxis kennengelernt habe und im Studium mein Wissen vertiefen kann."

Mareike Schneider wird das Sekretariat der Kaufmännischen Leitung in der Hescuro Bad Kissingen dauerhaft verstärken und betont: "Schon während der Ausbildung habe ich mich hier gut aufgehoben gefühlt. Ich bin froh, dass ich mich jetzt noch intensiver einbringen kann und freue mich auf neue Aufgaben und die weitere Zusammenarbeit." red