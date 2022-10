Bereits im vergangenen Schuljahr waren die Schüler und Schülerinnen der Grund- und Mittelschule Oerlenbach aktiv gewesen. Runde um Runde waren sie gerannt, gelaufen, gewalkt oder spaziert und hatten so fast 5000 Euro für Kinder in Not gesammelt. Ganz konkret hatten Burkhard Fleckenstein (Unicef) und Arno Wielgoss (Frederic-Hilfe e.V.) damals die Situation von Kindern in Madagaskar und Peru dargestellt.

Vier Monate später, am 26. September, kamen die beiden auf Bitten der Lehrkräfte wieder. Sie berichteten davon, wie die jeweils zweieinhalbtausend Euro vor Ort eingesetzt wurden: Kisten mit Unterrichtsmaterial, Schulrucksäcke, Hefte und Bleistifte trafen in Madagaskar ein. Davon profitierten so viele Kinder, wie auch in Oerlenbach zur Schule gehen. In Peru erhielten 400 Schulkinder eine medizinische Untersuchung und gegebenenfalls Behandlung. Schließlich kann man nur gesund zur Schule gehen.

Über die Fotos und Filme, die das Erreichte sichtbar machten, freuten sich die Schüler und Schülerinnen. Burkhard Fleckenstein und Arno Wielgoss ihrerseits dankten dem Kollegium und der Schülerschaft für das Engagement, das viele Kinder nun hoffnungsvoller in die Zukunft blicken lässt. red