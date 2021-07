Eberhard Kübel bietet am Donnerstag, 29. Juli, ab 15 Uhr in der Designwerkstatt Coburg eine kostenlose Erstberatung an. Fragen zu Ideen und Erfindungen können für Privatpersonen oder Unternehmen erörtert werden. Anmeldung mit Uhrzeitvereinbarung ist unter Telefon 09561/83630 oder per E-Mail info@designwerkstatt-coburg.de möglich.